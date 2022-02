OnePlus 10 Pro dostaje nową wersję w białym kolorze

OnePlus 10 Pro dostał nową wersję. Jest to biały kolor obudowy, ale sam odcień nie jest jedyną zmianą. Producent zwiększy także dostępne miejsce na dane do 512 GB. Poza tym model ma 12 GB RAM-u. Zobaczmy, jaka jest cena tej wersji OnePlus 10 Pro i gdzie ją można na razie kupić.

OnePlus 10 Pro to smartfon, który zmierza do Europy. Tymczasem w Chinach, gdzie urządzenie debiutowało na początku roku, dostępne wersje powiększono o dodatkową opcję. Tym jest biały odcień kolorystyczny obudowy. Na tym jednak nie koniec zmian.

Biały OnePlus 10 Pro to nie tylko nowy kolor obudowy. Producent zwiększył w nim dostępne miejsce na dane do 512 GB. Poza tym znajdziemy tu 12 GB pamięci RAM. Cena to 5799 juanów, czyli około 3635 zł. Sprzedaż rusza 1 marca.









Cztery wersje OnePlus 10 Pro

Tak więc do wyboru mamy już cztery różne wersje OnePlus 10 Pro. Ta najnowsza konfiguracja sprzętowa jest najdroższa i dołącza do trzech istniejących, gdzie ceny startują od 4699 juanów (ok. 2950 zł). Do wyboru są następujące opcje.

8 GB RAM + 128 GB miejsca na dane

8 GB RAM + 256 GB miejsca na dane

12 GB RAM + 256 GB miejsca na dane

12 GB RAM + 512 GB miejsca na dane

źródło