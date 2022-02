One UI 4.1 — aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S21 w lutym

One UI 4.1 to aktualizacja, która wkrótce trafi na starsze smartfony Koreańczyków. Najpierw dostaną ją modele z serii Samsung Galaxy S21. Kiedy to nastąpi? Jeszcze w tym miesiącu. Takie informacje ujawnił jeden z pracowników Verizonu. Wiemy, że aktualizacja One UI 4.1 trafi nie tylko na telefony Samsung Galaxy S21.

One UI 4.1 to oprogramowanie oparte na systemie Android 12, które zadebiutowało z serią S22. Oczywiście z czasem pojawi się aktualizacja dla starszych telefonów i ta wydaje się być nieodległa. Najpierw uaktualnienie trafi na serię Samsung Galaxy S21. Potem także na inne telefony.

Samsung Galaxy S21 ma otrzymać uaktualnienie do One UI 4.1 na dniach. Takie informacje przekazał jeden z pracowników Verizonu. To oznacza, że aktualizacja powinna pojawić się jeszcze w tym tygodniu lub w kolejny poniedziałek. Oczywiście początkowo pewnie tylko na telefonach z konkretnych rynków dystrybucji. Jednak na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Aktualizacja One UI 4.1 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S21

Wiemy, że po modelach Samsung Galaxy S21 przyjdzie czas na aktualizację do One UI 4.1 dla innych telefonów. Najpierw będą to składane Z Fold 3 i Z Flip 3. Potem pewnie seria Note 20 oraz S20. W przypadku linii S10 dostępność uaktualnienia na razie jest pod znakiem zapytania.

