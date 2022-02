Xiaomi 12 Ultra otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się jednak dopiero za kilka miesięcy. Telefon ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus, czyli nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Urządzenie powinno zadebiutować latem. Na Xiaomi 12 Ultra trzeba więc będzie jeszcze trochę poczekać.

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny i w ten sposób zdominować ranking DxOMark Mobile. W sieci pojawiły się nowe plotki o tym telefonie. Te mówią o tym, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Qualcomm planuje wprowadzić procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus w okolicy połowy 2022 r. Będzie to bardzo podobny układ do chipu obecnej generacji, ale zostaną zwiększone w nim zegary taktujące rdzenie CPU i GPU. Dzięki temu zaoferuje lepszą wydajność. Platforma ukrywa się pod nazwą kodową SM8475 i produkcją ma tym razem zająć się TSMC. Będzie to węzeł 4 nm.

Xiaomi 12 Ultra z SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus w trzecim kwartale

To samo źródło wskazuje na to, że na premierę Xiaomi 12 Ultra będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ta planowana jest na trzeci kwartał 2022 r. Wynika to z faktu samej dostępności nowego procesora, który Qualcomm wprowadzi dopiero za kilka miesięcy.

