Samsung Galaxy S22 Ultra z oceną w DxOMark Mobile. Jak wypadł aparat?

Samsung Galaxy S22 Ultra doczekał się w końcu testu w DxOMark Mobile. Aparat fotograficzny flagowca został sprawdzony pod różnymi kątami. Uzyskana ocena nie pozwoliła telefonowi na wskoczenie na podium. Jakby tego było mało, to Samsung Galaxy S22 Ultra nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce rankingu DxOMark.

Samsung Galaxy S22 Ultra debiutował kilka dni temu. Smartfon został już od tego czasu poddany różnym testom. Teraz został przetestowany w DxoMark Mobile. Ocena uzyskana przez aparat fotograficzny nie pozwoliła jednak na uzyskanie miejsca na podium. Wynik to 131 punktów.

Aparat z modelu Samsung Galaxy S22 Ultra za fotografowanie uzyskał ocenę w postaci 134 punktów. Natomiast zoom oceniono na 86 punktów, a nagrywanie wideo na 114 punktów. Nie są to najlepsze rezultaty w DxOMark Mobile. Co nie zmienia faktu, że według specjalistów z DxO to najlepsza kamera wśród wszystkich smartfonów koreańskiej marki.

Aparat modelu Samsung Galaxy S22 Ultra poza czołówką DxOMark Mobile

Uzyskana ocena nie pozwoliła smartfonowi Samsung Galaxy S22 Ultra powalczyć z innymi modelami z półki premium. Liderem DxOMark Mobile pozostaje Huawei P50 Pro. Koreańczycy nie uplasowali się nawet w pierwszej dziesiątce najlepszych kamer w telefonach. Wynik końcowy jest taki sam, jaki uzyskał Oppo Find X3 Pro z 2021 r.

