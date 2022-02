Oppo Find X5 Pro — cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy przed premierą

Oppo Find X5 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna smartfona? Telefon był już obiektem wielu przecieków. Zebraliśmy znane plotki w jednym miejscu. Zobaczmy, czego można spodziewać się wraz Oppo Find X5 Pro i kiedy go zobaczymy.

Oppo Find X5 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się już 24 lutego. Smartfon zostanie zaprezentowany na kilka dni przed startem targów MWC 2022. Cena oraz specyfikacja techniczna wyciekły do sieci wcześniej w tym miesiącu. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Ekran AMOLED 120 Hz

Oppo Find X5 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED LTPO ze zmiennym odświeżaniem w zakresie 120 Hz. Będzie to wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ (3216 x 1440 pikseli). Zagęszczenie obrazu wyniesie 526 ppi. Wiemy, że zostanie on pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Wydajny Snapdragon 8 Gen 1

Pod obudową Oppo Find X5 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1, czyli SoC dla flagowców, który jest w innych modelach z półki premium z Androidem. Układ będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 3.1.

Cena Oppo Find X5 Pro już znana

Oppo Find X5 Pro nie będzie tani. Cena wspomnianej konfiguracji sprzętowej z 12 GB RAM-u/256 GB miejsca na dane wyniesie 1200 euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy pewnie około 5,4 tys. zł. Tanio nie będzie. Z drugiej strony nikt pewnie nie liczył na coś innego, prawda?

Potrójny aparat fotograficzny z MariSilicon

Oppo Find X5 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny na przyciągającej wzrok wyspie. Obiektywy z szerokim oraz ultraszerokim kątem zostaną połączone z sensorami Sony IMX766 50 MP. Jeden ze światłem przysłony f/1.7, a drugi f/2.2. Będzie też kamera do zoomu f/2.4 z sensorem Samsung S5K3M5 13 MP. Przednia otrzyma czujnik Sony IMX709 32 MP. Aparat zostanie połączony z autorskim chipem MariSilicon.

Bateria z szybkim ładowaniem 80 W

Wiemy też, że Oppo Find X5 Pro otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria ma obsługiwać szybkie ładowanie o mocy 80 W. Poza tym znajdziemy tu głośniki z Dolby Atmos, modem 5G Snapdragon X65, NFC czy Bluetooth 5.2. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z autorską nakładką ColorOS 12.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Find X5 Pro — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX709 32 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX766 50 MP + IMX766 50 MP + Samsung S5K3M5 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X65

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

218 g

IP68

czytnik linii papilarnych

Android 12 z ColorOS 12.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne