POCO X4 Pro 5G to smartfona, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery prasowe, które ukazują planowane warianty kolorystyczne obudowy. Znana jest także specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, jak wygląda POCO X4 Pro 5G oraz co wiadomo o wyposażeniu tego smartfona.

POCO X4 Pro 5G to smartfon, który ostatnio pozował na zdjęciach. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Ponadto do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam mnóstwo podobieństw do jednego z modeli Redmi Note 11.

Rendery widoczne w rym artykule ujawniają nam warianty kolorystyczne POCO X4 Pro 5G oraz design telefonu. Ten nawiązuje do ostatnich projektów marki. Z przodu jest ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie i jest to 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Natomiast z tyłu obudowy widać potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP.

Wiemy też, że POCO X4 Pro 5G ma procesor Snapdragon 695 z maksymalnie 8 GB RAM-u. Bateria ma pojemność 5000 mAh i będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką MIUI 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO X4 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką MIUI 13

