Pixel 7 Pro i Google Pixel 7 dostrzeżone w kodzie systemu Android 13

Pixel 7 Pro i Google Pixel 7 to nadchodzące smartfony. Nowe informacje na ich temat znaleziono w kodzie systemu Android 13 Developer Preview. Tam doszukano się nazw kodowych w postaci „Cheetah” oraz „Panther”. Wiemy też, że modele Google Pixel 7 dostaną procesor Tensor 2 i nowy modem 5G Samsunga.

Google Pixel 7 Pro i jego mniejszy brat to smartfony, które już pojawiały się w przeciekach. Wiemy, że mają otrzymać procesor Tensor 2. generacji. Teraz pojawiły się nowe informacje i tych doszukano się w kodzie systemu Android 13 Developer Preview. Tam znaleziono m.in. nazwy kodowe obu telefonów.

Smartfon Google Pixel 7 Pro powstaje pod nazwą kodową „Panther”. Natomiast mniejszy model to „Cheetah”. Poza tym Android 13 Developer Preview potwierdza, że procesor Tensor 2. generacji (ukrywający się pod kryptonimem „Cloudripper”) będzie współpracować z nowym modemem 5G Samsunga. Powstaje on pod nazwą „g5300b” (oraz kodową „Ravenclaw”) i zapewne jest to Exynos 5300.

Premiera Google Pixel 7 Pro po systemie Android 13

Wiemy, że Android 13 ma zadebiutować w drugiej połowie lata tego roku. Smartfony z serii Google Pixel 7 zapewne zobaczymy kilka tygodni później. Tak więc premiera telefonów zapewne odbędzie się we wrześniu lub październiku. Do tego czasu będą one jeszcze obiektem mnóstwa przecieków.

