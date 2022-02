POCO X4 Pro na zdjęciach. Jest też specyfikacja techniczna

POOC X4 Pro doczekał się przecieku. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące design smartfona i jego opakowanie. Przy okazji jest także częściowa specyfikacja techniczna. Telefon zaoferuje to samo wyposażenie, które znamy już z modelu Redmi Note 11 Pro 5G. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się POCO X4 Pro.

POCO X4 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Tuż przed nadchodzącym debiutem doszło do naprawdę dużego przecieku. W sieci pojawiły się zdjęcia telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

Zdjęcia POCO X4 Pro ujawniają nam design telefonu, który nawiązuje do poprzednich projektów marki. Widać potrójny aparat fotograficzny na dużej wyspie. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Następnie mamy przód w postaci 6,67-calowego ekranu AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Ponadto POCO X4 Pro ma baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 67 W. Procesor to Qualcomm Snapdragon 695 z obsługą łączności 5G. Nie brakuje też złącza słuchawkowego, NFC czy stereofonicznych głośników. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO X4 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką MIUI 13

źródło