Motorola Moto G22 blisko. Jest cena i specyfikacja techniczna

Motorola Moto G22 to nowy smartfon marki z niższej półki. Jego premiera jest zapewne blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji znana jest także przybliżona cena Moto G22. Zobaczmy, co tym razem przygotowuje Motorola.

Motorola Moto G22 niedawno pozowała na rederze. Premiera jest blisko i wiemy, że cena ma wynieść około 200 euro. Tymczasem w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Motorola Moto G22 ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G37. SoC będzie wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 64 GB miejsca. Oczywiście z opcją rozbudowy z użyciem karty microSD.

Poza tym Motorola Moto G22 ma również baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (118°) z matrycą 8 MP i kamerkę 2 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G22 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G37

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

185 g

Android 12

