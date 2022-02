Android 13 – lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją. Pewnie dostaną też MIUI 14

Android 13 trafi na liczne telefony Xiaomi i Redmi. Pojawiła się wstępna lista smartfonów z aktualizacją. Te same modele z pewnością otrzymają także nakładkę MIUI 14, którą zobaczymy w drugiej połowie 2022 r. Zobaczmy, które smartfony Xiaomi i Redmi mają zostać uaktualnione do systemu Android 13.

Android 13 oraz MIUI 14 to nadchodzące oprogramowanie, które w postaci uaktualnienia trafi z czasem na wybrane telefony Xiaomi i Redmi. Nastąpi to dopiero za kilka miesięcy. Część z was pewnie zastanawia się nad tym, czy jest już lista smartfonów z aktualizacją? Na razie nieoficjalna.

Aktualizacja do systemu Android 13 ma trafić na sporo modeli Xiaomi i Redmi. Oczywiście te same modele otrzymają z czasem uaktualnienie do nakładki MIUI 14. Ta zostanie pokazana dopiero pewnie pod koniec tego roku. Poniżej lista smartfonów.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją do systemu Android 13 i MIUI 14

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Poza tym Android 13 oraz MIUI 14 powinny trafić także na wybrane smartfony marki POCO. Wśród nich są modele F3 (GT), X3 (Pro), seria F4 czy linia M3 oraz M4. Na razie lista jest nieoficjalna i na jej potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło