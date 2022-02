OnePlus Nord CE 2 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Nord CE 2 5G to nowy smartfon marki. Premiera odbyła się w Indiach. Jaka jest cena i specyfikacja techniczna telefonu? Informacje na ten temat nie są już tajemnicą. Urządzenie oferuje średniopółkowe wyposażenie. Zobaczmy sobie, ile kosztuje OnePlus Nord CE 2 5G i co ma do zaoferowania ten model smartfona.

OnePlus Nord CE 2 5G to smartfon, które premiera odbyła się dziś zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Tuż przed oficjalną zapowiedzią w sieci pojawiła się cena. Teraz doczekaliśmy się właściwej prezentacji. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja nowego telefonu i ile trzeba za niego zapłacić.

Cena OnePlus Nord CE 2 5G całkiem atrakcyjna

OnePlus Nord CE 2 5G w Indiach będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Cena podstawowej wersji mającej 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca została ustalona na poziomie 23999 rupii (ok. 1270 zł). Model mający 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci kosztuje 24999 rupii (ok. 1320 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. W Europie ceny mają startować od 349 euro.

Ekran Fluid AMOLED 90 Hz

OnePlus Nord CE 2 5G otrzymał ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Jest to panel będący w stanie wyświetlać obraz w 90 Hz. Przekątna ekranu to 6,43 cala, a więc smartfon powinien trafić w gusta osób, które nie poszukują zbyt wielkiego wyświetlacza. Całość pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Procesor MediaTek Dimensity 900

Sercem smartfona OnePlus Nord CE 2 5G jest procesor Dimensity 900. Jest to typowy układ dla średniej półki cenowej od firmy MediaTek. SoC wykonany jest w 6 nm litografii i oferuje wsparcie dla sieci nowej generacji. Znajdziemy tu łącznie 8 rdzeni, z czego te szybsze taktowane są zegarem do 2,4 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G68.

Bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem

OnePlus Nord CE 2 5G z pewnością wyróżnia się technologią szybkiego ładowanie w postaci SUPERVOOC. Akumulator ma pojemność 4500 mAh i dzięki ładowarce o mocy 65 W można go naładować do pełna w czasie około 30 minut. Oczywiście akcesorium znajdziemy wewnątrz opakowania, co niekoniecznie musi być oczywistością.

Potrójny aparat fotograficzny 64 MP

OnePlus Nord CE 2 5G ma także potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 64 MP i tak naprawdę jest to dosyć typowe rozwiązanie dla półki średniej. Kamera ponadto składa się z obiektywu ultraszerokokątnego z matrycą 8 MP oraz dodatkowego elementu do zdjęć makro z sensorem 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bez Androida 12

OnePlus Nord CE 2 5G, jak i wiele innych obecnie średniaków, nie pracuje pod kontrolą systemu Android 12. Oprogramowanie to autorska nakładka OxygenOS bazująca jeszcze na starszym Androidzie 11. Trochę szkoda, że nie jest to nowszy software. Wiemy jednak, że aktualizacja do Androida 12 dla tego modelu zostanie dostarczona, ale nastąpi to z czasem. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 2 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran Fluid AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło