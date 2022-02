OnePlus Nord CE 2 5G — tuż przed premierą wycieka cena

OnePlus Nord CE 2 5G ma dziś premierę. Tuz przed wydarzeniem do sieci wyciekła cena smartfona. Na razie dotyczy to tylko rynku indyjskiego. Nowy telefon będzie typowym średniakiem, który powalczy o klientów z innymi modelami. Zobaczmy sobie, jaka jest cena OnePlus Nord CE 2 5G w tym kraju.

OnePlus Nord CE 2 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się już dziś. Jak będzie cena telefonu? Producent nie dochował informacje do oficjalnej zapowiedzi. Szczegóły na ten temat uzyskał leaker Ishan Agarwall i te dotyczą kwoty na indyjskim rynku. Ile więc trzeba będzie tam zapłacić za to urządzenie?

Cena OnePlus Nord CE 2 5G w Indiach została ustalona na poziomie 23999 rupii (ok. 1270 zł). Kwota ta dotyczy podstawowej konfiguracji sprzętowej nowego smartfona, a tych spodziewamy się co najmniej dwóch. Model ten ma 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Za droższy wariant zapłacimy o 100 rupii więcej.

Cena OnePlus Nord CE 2 5G całkiem atrakcyjna

Cena smartfona OnePlus Nord CE 2 5G wydaje się być całkiem atrakcyjna. Tym bardziej, gdy spojrzymy na jego wyposażenie. Oczywiście w Europie przyjdzie nam zapłacić trochę więcej, co warto mieć na uwadze. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,43-calowy ekran Fluid AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z OxygenOS

źródło