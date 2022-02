Motorola Edge 30 Pro bez tajemnic. Wycieka specyfikacja na rynek europejski

Motorola Edge 30 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Zobaczymy go w przyszłym tygodniu. Tymczasem wyciekła specyfikacja techniczna urządzenia na rynek europejski. Telefon zapowiada się ciekawie, ale o jego ewentualnym sukcesie przesądzi cena. Zobaczmy, co już wiadomo o Motoroli Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30 Pro to smartfon, który w Chinach debiutował pod nazwą Moto X30. Skąd o tym wiemy? Potwierdzają to już nie tylko rendery prasowe, ale także specyfikacja techniczna na rynek europejski, która przedostała się do sieci. Zobaczmy, co już wiadomo o tym konkretnym telefonie.

Motorola Edge 30 Pro ma 6,7-calowy ekran AMOLED Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w 144 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 1. W podstawowej wersji smartfona znajdziemy 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera technologię TurboPower 68 W.

Ponadto Motorola Edge 30 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami 50 MP. Ten trzeci ma matrycę 2 MP. Natomiast selfie będzie można robić w jakości do 60 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,1 x 76,5 x 8,8 mm

Android 12 z MYUI 3.0

