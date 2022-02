Xiaomi 12 Pro w Europie nie będzie tani. Wycieka cena smartfona

Xiaomi 12 Pro zmierza do Europy. Pytanie tylko: jak będzie cena telefonu na Starym Kontynencie? Ten szczegół właśnie przestał być tajemnicą. W sieci pojawiły się ceny Xiaomi 12 Pro i tańszego flagowca w euro. Tanio nie będzie, ale chyba nikt nie nastawiał się na to, że może być inaczej?

Xiaomi 12 Pro i 12 zmierzają do Europy. Cena telefonów do niedawna pozostawała tajemnicą. Teraz wszystko stało się jasne. W sieci pojawiły się konkretne kwoty w euro. Wiemy również, jakie wersje smartfonów producent szykuje z myślą o Starym Kontynencie.

Cena Xiaomi 12 bez dopisku Pro w podstawowej wersji ma wynieść około 800 euro. Dotyczy to wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Będzie też dostępna konfiguracja z 256 GB pamięci. Tutaj mówi się o kwocie około 900 euro.

Cena Xiaomi 12 Pro jeszcze wyższa

Xiaomi 12 Pro będzie jeszcze droższym smartfonem. Tutaj do wyboru będą dwie konfiguracje sprzętowe. W obu przypadkach będzie to 256 GB miejsca na dane. Inny ma być rozmiar pamięci RAM – 8 lub 12 GB. Cena? Pomiędzy 1000 a 1200 euro. Tanio nie będzie, ale w zasadzie to było do przewidzenia.

Na szczęście plotki mówią również o tym, że cena Xiaomi 12X będzie niższa. Tutaj wspomina się o kwocie od 600 do 700 euro. Ten smartfon jest podobny do droższego brata, ale ma po prostu mniej wydajny procesor. To Qualcomm Snapdragon 870. Do wyboru mają być wersje mające 128 lub 256 GB miejsca (w obu przypadkach po 8 GB RAM-u).

