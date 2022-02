Realme GT 2 Pro Global w marcu. Premiera smartfonów potwierdzona

Realme GT 2 Pro Global to wyczekiwany smartfon. Kiedy odbędzie się jego premiera w Europie? Wszystko wskazuje na to, że już w marcu. Potwierdzają to materiały promocyjne, które krążą po sieci. Dokładny termin debiutu Realme GT 2 Pro Global nie jest jeszcze znany, ale sama premiera musi być nieodległa.

Realme GT 2 Pro Global to smartfon, na który czeka sporo fanów marki. Co nie dziwi, bo to pełnowartościowy flagowiec tego producenta. Na razie urządzenie miało premierę w Chinach. Kiedy zobaczymy je w Europie? Wszystko wskazuje na to, że już w marcu.

W sieci pojawiły się materiały promocyjne, które widzicie w tym artykule. Te jasno wskazują na to, że premiera Realme GT 2 Pro Global odbędzie się już w marcu. Nie ma tu jeszcze konkretnego terminu, ale pewne przecieki mówią o tym, że nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Coś więc musi być na rzeczy.

Premiera Realme GT 2 Pro Global będzie światowa

Wygląda na to, że międzynarodowy wariant Realme GT 2 Pro zostanie od razu skierowany na różne rynki. Możemy więc domyślać się, że będzie to premiera skrojona z myślą o globalnym debiucie. Firma wierzy, że z tym flagowcem będzie w końcu powalczyć z innymi producentami w prawdziwej półce premium.

