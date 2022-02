Realme 9 Pro Plus — jest unboxing tuż przed premierą

Realme 9 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się już dziś. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pierwszy unboxing. Opublikowano go na jednym z popularnych kanałów. Wideo prezentuje oba nowe telefony marki. Wiemy też, jaka jest cena Realme 9 Pro Plus w Europie.

Realme 9 Pro Plus to wyczekiwany średniak, którego premiera odbędzie się dziś. Ostatnio wspominaliśmy wam o cenach w euro. Teraz mamy okazję obejrzeć unboxing tego telefonu, jak i jego tańszego brata bez dopisku Plus. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.

Unboxing Realme 9 Pro Plus ujawnia ciekawą zawartość

Unboxing smartfona Realme 9 Pro Plus ujawnia pewną ciekawostkę związaną z aparatem. To sensor Sony IMX766, który znajduje się w kamerze. Druga jego sztuka jest w dodatkowym opakowaniu, co widać na załączonym wideo. Pamiętajcie, aby go nie dotykać. Z drugiej strony raczej nie wykorzystacie go w innych celach. Pomysł jest z pewnością nietuzinkowy, ale pamiętajmy, że dotyczy to tylko sztuk recenzenckich. W przypadku wersji sklepowej na taką zawartość nie liczcie.

Realme 9 Pro Plus ma kosztować w przedziale pomiędzy 350-400 euro. Telefon zapowiada się ciekawie i ma wyróżniać się w swoje półce cenowej aparatem, co producent stara się podkreślać już od jakiegoś czasu. Oficjalna premiera już za chwilę. Tymczasem poniżej znana specyfikacja techniczna.

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

