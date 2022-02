POCO F4 GT, czyli globalny wariant Redmi K50 GE, certyfikowany

POCO F4 GT to międzynarodowa wersja smartfona Redmi K50 GE, który zadebiutował dziś w Chinach. Model na globalne rynki jest blisko, o czym świadczy certyfikacja. Sprzęt został dostrzeżony na stronie urzędu FCC, co przybliża go do premiery. Zobaczmy, jak ma przedstawiać się specyfikacja POCO F4 GT i kiedy go zobaczymy.