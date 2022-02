OnePlus 10 Pro w wersji global już blisko. Jest data premiery

OnePlus 10 Pro global jest nieodległy. W sieci pojawiły się nowe informacje. Wśród nich pada data premiery. Na razie są to dwa pobliskie terminy. Jeśli plotki okażą się być prawdziwe, o oficjalna zapowiedź flagowca OnePlus 10 Pro poza Chinami odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca.

OnePlus 10 Pro global to wyczekiwany flagowiec. Na razie smartfon został zaprezentowany w Chinach. Kiedy zobaczymy go poza Państwem Środka? Pojawiła się pewna data premiery, a w zasadzie to dwa terminy. Ujawnił je leaker Yogesh Brar. Czego się dowiadujemy?

Według źródła informacji datą premiery modelu OnePlus 10 Pro w wersji global jest 15 lub 16 marca. Smartfon zostanie więc zaprezentowany w połowie przyszłego miesiąca. Wspomniane terminy dotyczą rynku indyjskiego. Na razie nie ma pewności, że tak samo będzie w Europie, ale jest to mocno prawdopodobne.

Data premiery OnePlus 10 Pro global jeszcze niepotwierdzona

Wspomniana data premiery na razie jeszcze nie została potwierdzona. Jeśli jest prawdziwa, to marka zapewne potwierdzi ją w pierwszej połowie marca. Wiemy, że OnePlus 10 Pro doczeka się później w tym roku lepszego następcy. Tym jest model z dopiskiem Ultra w nazwie. Wiemy, że urządzenie otrzyma jeszcze lepszy aparat fotograficznymi z większymi możliwościami z zakresu zoomu.

