MIUI 13 – aktualizacja trafi na POCO X3, F3, M4 i inne modele

MIUI 13 to aktualizacja, która trafi także na smartfony marki POCO. Wiemy, które modele dostaną ją najpierw. Są to POCO M4 Pro (5G), X3 Pro oraz F3 GT. W rzeczywistości lista zgodnych z MIUI 13 telefonów od POCO jest dłuższa. Rzućmy sobie na nią okiem.

MIUI 13 trafia już na wybrane smartfony Xiaomi czy Redmi. Aktualizacja zostanie także udostępniona na urządzenia submarki POCO. Które z nich otrzymają nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności? Jak prezentuje się lista zgodnych modeli? Odpowiedzmy na te pytania.

Aktualizacja do MIUI 13 najpierw na te smartfony POCO

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO X3 Pro

POCO F3 GT

Wymienione wyżej smartfony marki otrzymają aktualizację do nakładki MIUI 13 w pierwszej kolejności. Dokładnych terminów nie podano, ale ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Potem uaktualnienie trafi na inne sprzęty. Są to modele wymienione poniżej.

POCO X2

POCO X3 (Indie)

POCO X3 NFC

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO M4

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO C3

POCO C31

Cześć z tych telefonów ma otrzymać aktualizację do nowej nakładki MIUI 13 wraz z systemem Android 12. W przypadku pozostałych będzie to starszy Android 11. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

