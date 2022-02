iOS 15.4 beta 3 – Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 15.4 beta 3 to najnowsza wersja poglądowa oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło testerom kolejne wydanie. Finalna odsłona nowego systemu operacyjnego zbliża się wielkimi krokami. Jednak iOS 15.4 beta potowarzyszy nam jeszcze przez jakiś czas, bo sfinalizowana aktualizacja ma pojawić się w marcu.

iOS 15.4 beta 3 udostępniono kilka dni poprzedniej wersji testowej. To duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Apple umieściło tu m.in. nowe emoji. Tymczasem deweloperzy aplikacji mogą już instalować nowe wydanie poglądowe.

iOS 15.4 beta 3 najpierw trafia w ręce deweloperów aplikacji. Jednak już wkrótce otrzymają ją także publiczni testerzy, a więc ci użytkownicy iPhone’ów, którzy zarejestrowali się w Apple Beta Software Program. To tylko kwestia najbliższego czasu. Jednak na sfinalizowane oprogramowanie trochę jeszcze sobie poczekamy.

Aktualizacja iOS 15.4 beta jeszcze przez jakiś czas

Na finalną wersję uaktualnienia iOS 15.4 użytkownicy iPhone’ów będą musieli jeszcze trochę poczekać. Aktualizacja ma zostać upubliczniona w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Pewnie nastąpi to kilka dni po marcowej konferencji Apple. Ta według przecieków ma odbyć się 8 marca, ale na razie jest to jeszcze niepotwierdzony termin. Firma powinna rozesłać zaproszenia do mediów na przełomie tego i przyszłego miesiąca.

źródło: opracowanie własne