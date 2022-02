Galaxy Z Fold 4 otrzyma otwór na S Pen. Samsung pogrzebał Galaxy Note 22

Samsung Galaxy Z Fold 4 będzie definitywnym gwoździem do trumny Galaxy Note 22. Nowy smartfon ze składanym ekranem nie tylko otrzyma S Pen, ale i specjalny otwór w obudowie, gdzie schowamy rysik. Tak więc premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 raczej nie pozostawi już miejsca dla telefonów z serii Note.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Jeśli wydaje wam się, że w tym roku zobaczymy model Galaxy Note 22, to nowe plotki raczej nie pozostawiają w tym temacie już złudzeń. Przecieki obejmują piórko S Pen i dedykowany mu otwór w obudowie. Czego się dowiadujemy?

Plotki wprost w Korei Południowej mówią o tym, że Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma nie tylko S Pen, ale i dedykowany dla rysika otwór w obudowie. W razie potrzeby tam go schowamy, jak to jest w ostatnim flagowcu, czyli modelu S22 Ultra. To pozwala nam przypuszczać, że w tym roku miejsca dla Galaxy Note 22 rzeczywiście już nie będzie.

Samsung Galaxy Z Fold 4 z S Pen to koniec domysłów o Galaxy Note 22

Prawda jest taka, że Samsung Galaxy Note 22 nie znalazłby już w ofercie miejsca w tegorocznym portfolio Koreańczyków. Dobrze zastąpił go model S22 Ultra, który to zresztą stylistycznie nawiązuje do notatników. Tymczasem dla bardziej wymagających użytkowników powstanie Galaxy Z Fold 4. Premiera ma odbyć się latem tego roku.

