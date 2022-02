Realme 9 Pro Plus to średniak, którego premiera jest blisko. Jego cena nie będzie jednak wcale taka niska. W sieci pojawiły się kwoty w przypadku konkretnych konfiguracji sprzętowych, które będą różnić się w zależności od rynku. Zobaczmy sobie ceny Realme 9 Pro Plus i ile trzeba będzie zapłacić w Polsce.

Realme 9 Pro Plus to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Jego premiera w Europie odbędzie się w tym tygodniu. Jaka będzie cena na Starym Kontynencie? Teraz przestało to być tajemnicą. Do sieci wyciekły konkretne kwoty.

Cena Realme 9 Pro Plus wyniesie 379 euro (ok. 1730 zł) w przypadku wersji z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. W zależności od rynku mają pojawić się inne warianty. Tutaj mówi się o modelu z 6 GB RAM za około 350 euro (ok. 1600 zł). Ma też być edycja mająca 256 GB miejsca kosztująca pomiędzy 390-420 euro (ok. 1780-1915 zł).

Cena Realme 9 Pro Plus dosyć wysoka

Kwoty nie są więc wcale takie niskie, jak na półkę średnią. W przypadku smartfona Realme 9 Pro bez dopisku Plus w ceny mają zaczynać się od 319 euro (ok. 1455 zł). W Polsce spodziewajmy się kwot podobnych do tych, które widać w nawiasach po przewalutowaniu. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

źródło