Poco X4 5G w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja techniczna

POCO X4 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawiła się jego częściowa specyfikacja techniczna. W zasadzie jest już pewnym, że POCO X4 5G będzie w rzeczywistości przebrandowanym modelem Redmi Note 11 Pro.

Testowany w Geekbench POCO X4 5G miał procesor Snapdragon 695 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Jest to ten sam procesor, który Xiaomi umieściło w Redmi Note 11 Pro z obsługą sieci nowej generacji. Ponadto całość pracowała pod kontrolą Androida 11. Zapewne z MIUI 13.

POCO X4 5G powinien też dostać 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Nie zabraknie też baterii 5000 mAh. Natomiast aparat fotograficzny będzie potrójny i otrzyma główny sensor 108 MP. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO X4 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką MIUI 13

źródło