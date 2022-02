Nokia G21 zaprezentowana. Cena, specyfikacja techniczna i dostępność

Nokia G21 to nowy smartfon HMD Global. Za nami europejska premiera. Cena i specyfikacja techniczna telefonu są już znane. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz oraz procesor Unisoc T606 i aparat fotograficzny z sensorem 50 MP. Zobaczmy sobie, ile kosztuje Nokia G21 i co ma do zaoferowania.

Nokia G21 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz odbyła się premiera telefonu w Europie, gdzie cena została ustalona na poziomie 170 euro (ok. 775 zł). Jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego modelu? Rzućmy sobie na to okiem.

Nokia G21 ma 6,5-calowy ekran LCD HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem smartfona jest procesor Unisoc T606 z GPU Mali G57 MP1. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5050 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W.









Ponadto Nokia G21 ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa elementy to czujnik głębi oraz kamerka do makro z sensorami 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nokia G21 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Unisoc T606 z GPU Mali G57 MP1

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do seflie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5050 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 11

