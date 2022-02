Nokia G11 zaprezentowana. Cena i specyfikacja techniczna

Nokia G11 to kolejny smartfon HMD Global, którego premiera za nami. Cena tego modelu będzie niska. Jak natomiast prezentuje się specyfikacja techniczna? Urządzenie ma dosyć podstawowe wyposażenie i bazuje tak naprawdę na modelu G21. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Nokia G11 i ile może kosztować.