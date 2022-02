Samsung Galaxy S22 Plus oferuje inne odświeżanie obrazu względem S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Plus i najtańszy model z serii oferują inne odświeżanie obrazu względem ekranu z modelu S22 Ultra. Producent po cichu zmienił specyfikację dla tych parametrów. Górna wartość jest bez zmian i wynosi 120 Hz. Jednak w tańszych smartfonach Samsung Galaxy S22 Plus dolne odświeżanie jest inne.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S22 oferują zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Górna granica dla wszystkich modeli jest taka sama. Jednak inaczej wygląda to w przypadku dolnej wartości tego parametru. Informacji na ten temat doszukano się w oficjalnych specyfikacjach technicznych udostępnionych przez producenta.

Samsung Galaxy S22 Ultra oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 10 do 120 Hz. Pozwoli to w znaczący sposób zaoszczędzić energię baterii i w konsekwencji wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu. Inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku dwóch tańszych modeli, gdzie parametr funkcji zmodyfikowano.

Samsung Galaxy S22 Plus ma inne odświeżanie obrazu w porównaniu do Ultra

W smartfonie Samsung Galaxy S22 Plus producent postanowił zmienić specyfikację odświeżania obrazu. Odbywa się to w zakresie od 48 do 120 Hz. To samo dotyczy modelu z 6,1-calowym wyświetlaczem. W przypadku próbkowania dotyku (w trybie gry) we wszystkich trzech telefonach jest to współczynnik na poziomie 240 Hz.

