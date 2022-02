OxygenOS 13 na systemie Android 13. OnePlus rozpoczął prace nad nadkładką

OxygenOS 13 to nadchodząca nakładka firmy OnePlus oparta na systemie Android 13. Producent nie zasypia gruszek w popiele i poinformował o rozpoczęciu prac nad nowym oprogramowaniem dla smartfonów. W planach jest scalenie z ColorOS. Poza tym OnePlus chce, aby w powstawaniu OxygenOS 13 brała udział społeczność.

OxygenOS 13 to nowa nakładka firmy OnePlus. Zostanie ona oparta na systemie Android 13 aka „Tiramisu”, który Google w tym tygodniu udostępniło w ramach pierwszej wersji poglądowej Developer Preview. Do końca prac jeszcze trochę brakuje. Mimo to Chińczycy własne przygotowania rozpoczęli już teraz.

OnePlus poinformował o rozpoczęciu prac nad nakładką OxygenOS 13 opartą na systemie Android 13 na oficjalnym forum. Producent chce, aby udział w powstawaniu oprogramowania miała społeczność skupiona wokoło produktów. Dlatego chce wsłuchać się w ich głosy. Stąd też zdecydowano się na organizację specjalnego wydarzenia w ramach Open Ears Forums, które odbędzie się 28 lutego. Osoby zainteresowane udziałem mogą aplikować do 18 lutego.

OnePlus zintegruje OxygenOS 13 na systemie Android 13 z ColorOS

Wiemy, że w planach marek należących do BBK Electronics jest mocniejsza integracja. Dlatego nakładka OxygenOS 13 firmy OnePlus ma być lepiej scalona z ColorOS Oppo. Systemy zapewnią lepszą współpracę. Ma to pozwolić na zwiększenie udziałów obu producentów na rynku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło