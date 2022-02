Realme 9 Pro Plus otrzyma bardzo ciekawą obudowę

Realme 9 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Pojawi się bardzo ciekawa obudowa, która będzie zmieniać kolor w zależności od kąta patrzenia. Efekt jest naprawdę ciekawy i z pewnością będzie przykuwać oko. Zobaczmy sobie, jak wygląda ta obudowa modelu Realme 9 Pro Plus.

Realme 9 Pro Plus to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Premiera jest już blisko i mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia. Te ukazują nam, że obudowa telefonu będzie zmieniać kolor. W zależności od tego, pod jakim kątem się na nią spojrzy. Wygląda to naprawdę ciekawie.

Zmieniająca kolor obudowa Realme 9 Pro Plus widoczna jest na poniższych zdjęciach. Widać tu odcienie niebieskiego i różowego, które pokazują się w zależności od tego, pod jakim kątem spojrzy się na telefon. Efekt jest bardzo ciekawy i z pewnością może się podobać.









Realme 9 Pro Plus to średniak, który ma otrzymać dobrej jakości aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Poza tym znajdziemy tu procesor MediaTek Dimensity czy 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 9 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

źródło