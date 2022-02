OnePlus Nord CE 2 5G to średniak, którego premiera jest blisko. Mamy okazję zobaczyć render smartfona. Prezentuje on kolor obudowy o nazwie Bahamas Blue. Debiut telefonu odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Telefon OnePlus Nord CE 2 5G zostanie zaprezentowany 17 lutego.

OnePlus Nord CE 2 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w Indiach w przyszłym tygodniu. Niedawno do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Teraz mamy okazję zobaczyć nowy render telefonu. To wariant o odcieniu o nazwie Bahamas Blue.

Poniższy render modelu OnePlus Nord CE 2 5G prezentuje nam design, który pojawiał się w przeciekach wcześniej. Z tyłu umieszczono aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Z przodu jest ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

OnePlus Nord CE 2 5G ma też baterię o pojemności 4500 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W. Za obliczenia będzie odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 900. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 2 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran Fluid AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z OxygenOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło