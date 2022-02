Motorola Edge 30 Pro otrzyma specjalne etui i rysik

Motorola Edge 30 Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Smartfon otrzyma specjalne etui oraz rysik, który umożliwi pracę z ekranem. Mamy okazję zobaczyć to na materiałach promocyjnych, które wyciekły do sieci. Wiemy, że oficjalna zapowiedź telefonu Motorola Edge 30 Pro odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Motorola Moto Edge 30 Pro to smartfon, którego premiera została zaplanowana na ten miesiąc. Urządzenie jest obecnie w ogniu przecieków, co nie dziwi. Teraz dowiadujemy się, że telefon otrzyma specjalne etui oraz rysik. Prezentują to nowe materiały prasowe producenta, które przedostały się do sieci.

Rysik i etui dla modelu Motorola Edge 30 Pro możecie obejrzeć poniżej. Sam case jest ciekawie zaprojektowany i ma specjalną podstawkę. To pozwoli na ustawienie telefonu w odpowiedniej pozycji. Będzie też specjalny tryb AoD, który prezentuje powiadomienia w postaci ikonek, czas, datę czy poziom naładowania baterii.

Motorola Edge 30 Pro ma premierę 24 lutego. To konkretny flagowiec z ekranem OLED 144 Hz i procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Tylny aparat fotograficzny ma dwa sensory 50 MP. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 Pro — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,1 x 76,5 x 8,8 mm

Android 12 z MYUI 3.0

