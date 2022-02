MIUI 13 Global dostaje od Xiaomi nowe widżety. Wśród nich zegar i pogoda

MIUI 13 Global to najnowsze oprogramowanie na smartfony Xiaomi. W tej wersji nakładki pojawiają się nowe widżety. Wprowadzono trzy nowe takie elementy. Wśród nich są m.in. zegar oraz pogoda. To już kolejne widżety dla MIUI 13 Global, bo Xiaomi umieściło wcześniej dziewięć innych.

MIUI 13 Global to międzynarodowa wersja nowej nakładki na smartfony Xiaomi, która w tym kwartale zagości na pokładzie wybranych modeli. Producent cały czas rozwija to oprogramowanie. Teraz dowiadujemy się, że dodano trzy nowe widżety. Dzięki temu użytkownicy mają już do wyboru kilkanaście elementów tego typu, które mogą umieścić sobie na ekranie głównym telefonu.









Te nowe widżety to zegar, pogoda oraz bezpieczeństwo. Wydawałoby się, że to bardzo podstawowe elementy tego typu. Zwłaszcza pierwsze dwa, ale wcześniej w MIUI 13 Global w rzeczywistości ich nie było. Cieszy więc, że Xiaomi postanowiło nadrobić ten błąd. Łącznie jest ich już kilkanaście i te starsze obejmują m.in. zdrowie, notatki, rekomendacje, newsy czy galerię.

Nowe widżety w Xiaomi MIUI 13 Global z App Vault

Chcąc użytkować nowe widżety z aktualizacji MIUI 13 Global należy zainstalować App Vault. Nie jest ono jeszcze szeroko dostępne, ale można to nadrobić poprzez plik APK (link). Pamiętajmy, że dostępność widżetów ograniczona jest do pewnych lokalizacji i nie wszystkie z nich zostaną wdrożone na każdym rynku.

