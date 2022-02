Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który zadebiutuje za kilka miesięcy. Tymczasem pojawił się ciekawy koncept, który pokazuje go w inspiracji modelem Galaxy S22 Ultra. Widać podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Pewnie jednak Samsung Galaxy Z Fold 4 będzie wyglądać inaczej.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Na razie za nami oficjalna premiera serii S22 i flagowca S22 Ultra. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co powstawałoby z połączenia ostatniego modelu i rozkładanego ekranu? Ujawnia to nowy koncept.

Wspomniany koncept składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 został opracowany przez Benjamina Geskina. Widzimy, że aparat fotograficzny telefonu inspirowany jest designem kamery z modelu S22 Ultra. W zasadzie jest to jedno i to samo rozwiązanie. Wygląda to z pewnością ciekawie. Czy tak jednak w rzeczywistości będzie?

Samsung Galaxy Z Fold 4 zapewne bez kamery z S22 Ultra

Nie spodziewajmy się, że Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma ten aparat, który ma model S22 Ultra. Bardziej prawdopodobnym wydaje się zaimplementowanie kamery z tańszych modeli z serii, które mają nowy sensor z matrycą 50 MP. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

źródło