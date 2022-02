Honor Magic 4 Pro Plus w drodze. Jest specyfikacja techniczna

Honor Magic 4 Pro Plus to smartfon, który zostanie pokazany jeszcze w tym miesiącu. Flagowiec doczekał się przecieku i w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie zapowiada się naprawdę konkretnie. Zobaczmy, co ma zaoferować Honor Magic 4 Pro Plus i kiedy go zobaczymy.