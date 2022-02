Redmi Note 11E Pro to smartfon, który wkrótce dołączy do portfolio Xiaomi. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany telefon, który miał już premierę w Europie. Pod nową trafi do sprzedaży w Chinach. Zobaczmy, co wiadomo o Redmi Note 11E Pro.

Redmi Note 11E Pro to nadchodzący smartfon Xiaomi. Będzie to typowy średniak i plany producenta związane z takim urządzeniem ujawnia nam jeden z urzędów nadających certyfikaty. Sprzęt dostrzeżono także w Google Play Console. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowy sprzęt.

Tak naprawdę Redmi Note 11E Pro to smartfon, który ma zadebiutować w Chinach. Będzie to jednak przebrandowany model 11 Pro 5G. Tym razem Xiaomi zrobi to więc na odwrót. Telefon z globalnej dystrybucji trafi do Państwa Środka pod inną nazwą, gdzie zazwyczaj jest odwrotnie.

Redmi Note 11E Pro otrzyma Snapdragona 695 oraz 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się także potrójnego aparatu fotograficznego z głównym sensorem 108 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11E Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło