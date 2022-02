Realme 9 5G będzie podrasowanym Realme 8. Oto specyfikacja

Realme 9 5G to nadchodzący średniak marki. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna smartfona. Ta ujawnia nam, że będzie to tylko nieco podrasowany model Realme 8. Znajdziemy tu 6,5-calowy ekran Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 810. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Realme 9 5G, którego debiut jest blisko.