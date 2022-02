Xiaomi 12 Ultra — cena smartfona będzie wysoka. Dużo drożej niż za Pro

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który jest obiektem przecieków od miesięcy. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Wielu fanów marki zastanawia się nad tym, jak ma prezentować cena telefonu? W sieci pojawiły się nowe plotki związane z tym tematem i wygląda na to, że trzeba będzie zapłacić sporo więcej względem modelu Pro.

Cena Xiaomi 12 Ultra w podstawowej konfiguracji sprzętowej (której nie sprecyzowano) ma wynieść 5999 juanów (ok. 3760 zł). Tak więc w Europie będzie to zapewne ponad tys. euro. Tanio nie będzie, ale zapewne z drugiej strony nikt nie spodziewał się, że może być odwrotnie.

Cena Xiaomi 12 Ultra odczuwalnie wyższa względem Pro

Dla porównania za Xiaomi 12 Pro w Chinach trzeba zapłacić od 4699 juanów (ok. 2950 zł). To o kilkanaście tysięcy mniej względem modelu Ultra. Dotyczy to jednak wersji z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Nowy flagowiec w standardzie może za to dostać 12 GB pamięci RAM i 256 GB na dane.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło