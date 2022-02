Realme 9 Pro Plus ma dostać aparat tak dobry jak Xiaomi 12 i Google Pixel 6

Realme 9 Pro Plus to średniak, ale ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny. W ramach Camera Lab producent stara się udowodnić, że robione zdjęcia będą tak dobre, jak z telefonów Xiaomi 12, Google Pixel 6 czy nawet Samsung Galaxy S21 Ultra. Zobaczmy sobie, jaki aparat dostanie smartfon Realme 9 Pro Plus.