Oppo Reno7 Z 5G to nowy średniak chińskiej marki. Smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench, gdzie pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie zapowiada się na model z niższej półki cenowej. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonie Oppo Reno7 Z 5G.

Oppo Reno7 Z 5G to średniak chińskiej marki, który pojawił się w bazie popularnego benchmarku Geekbench. To oznacza, że producent szykuje się do premiery takiego telefonu. Urządzenie znaleziono tam pod nazwą kodową CPH2343. Dzięki temu znana jest częściowa specyfikacja techniczna sprzętu.

Testowany w Geekbench smartfon Oppo Reno7 Z 5G miał płytę główną „Holi”. To nazwa kodowa platformy Qualcomm Snapdragon 480. To wyjściowy SoC firmy dla telefonów z modemami nowej generacji. Chip wspomagany był przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracowała pod kontrolą systemu Android 11. Oczywiście najpewniej z autorską nakładką producenta.

Pełna specyfikacja techniczna Oppo Reno7 Z 5G tajemnicą

Na razie nie jest znana kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu. Baza Geekbench ujawnia nam o Oppo Reno7 Z 5G niewiele informacji. Urządzenie zapewne otrzyma też ekran Full HD+ czy potrójny aparat fotograficzny. Na więcej szczegółów związanych z wyposażeniem tego modelu trzeba będzie jednak poczekać bliżej planowanej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło