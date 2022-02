Samsung Galaxy S22 Plus i S22 – cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy S22 Plus i S22 to dwa tańsze flagowce, które zadebiutują z modelem Ultra. Ich cena i specyfikacja techniczna również jest znana. Co już wiemy o tych telefonach przed nadchodzącą premierą? Zobaczmy, co wiadomo o smartfonach Samsung Galaxy S22 Plus i jego mniejszym „bracie” z 6,1-calowym ekranem.

Ekrany AMOLED 120 Hz

Samsung Galaxy S22 Plus i jego mniejszy brat otrzymają ekrany AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Będą to wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli) i okrągłymi wcięciami dla kamerek do selfie z sensorami 10 MP i światłem przysłony f/2.2. W większym telefonie będzie to 6,6-calowy panel, a w mniejszym o przekątnej 6,1 cala.

Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

Sercem smartfonów Samsung Galaxy S22 i Plus będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200. W przypadku telefonów z europejskiej dystrybucji, a więc również Polski, będzie to drugi z wymienionych układów. W obu przypadkach chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 128 lub 256 GB.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 Plus powyżej tysiąca euro

Ceny nowych smartfonów są już znane. Samsung Galaxy S22 Plus będzie dostępny w dwóch wersjach. Podobnie zresztą, jak mniejszy model. Poniżej kwoty.

model z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane – 849 euro (ok. 3880 zł)

model z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 899 euro (ok. 4100 zł)

model Plus z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane – 1049 euro (ok. 4790 zł)

model Plus z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 1099 euro (ok. 5020 zł)

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Samsung Galaxy S22 Plus i model z 6,1-calowym ekranem dostaną ten sam aparat z trzema obiektywami. Główny ma światło f/1.8 i nowy sensor 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (120°) f/2.2 z czujnikiem 12 MP i teleobiektyw z sensorem 10 MP i światłem f/2.4. Kamery peryskopowej tu nie znajdziemy.

Bateria z ładowaniem o mocy do 45 W

Samsung Galaxy S22 Plus otrzyma większą baterię z obsługą szybszej ładowarki. Będzie to akumulator o pojemności 4500 mAh, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Natomiast w mniejszym telefonie będzie to 3700 mAh z ładowaniem o mocy 25 W.

Cztery kolory obudowy

Oba smartfony dostaną cztery kolory obudowy. Będą to czarny, biały, różowy oraz zielony, które widać na załączonych renderach. Warto też wspomnieć o Bluetooth 5.2, NFC, modemie 5G czy Wi-Fi 6. Znana specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy S22 Plus i jego mniejszej wersji widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 Plus – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 10 MP f/2.4

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

157,4 x 75,8 x 7,64 mm

195 g

Android 12 z One UI 4.1

Samsung Galaxy S22 – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 10 MP f/2.4

bateria o pojemności 3700 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

146,0 x 70,6 x 7,6 mm

167 g

Android 12 z One UI 4.1

