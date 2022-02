Realme 9 Pro Plus — cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy o smartfonie

Realme 9 Pro Plus to wyczekiwany średniak. Jego premiera jest bardzo blisko. Ile ma kosztować ten telefon i jakie wyposażenie zaoferuje? Specyfikacja techniczna i cena Realme 9 Pro Plus nie są już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Realme 9 Pro Plus to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera odbędzie się już w połowie miesiąca. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy, czego powinniśmy się spodziewać wraz z tym urządzeniem.

6,43-calowy ekran AMOLED bez 120 Hz

Realme 9 Pro Plus otrzyma ekran o przekątnej 6,43 cala. Będzie to wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED, ale zabraknie odświeżania obrazu w 120 Hz. W zamian producent zdecydował się na 90 Hz. Rozdzielczość wyniesie Full HD+. Ponadto będzie to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, gdzie znajdzie się kamerka z sensorem 16 MP.

Procesor MediaTeka

Pod obudową Realme 9 Pro Plus znajdzie się procesor marki MediaTek. To udany układ Dimensity 920, który zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Jest to 8-rdzeniowy SoC, gdzie tymi szybszymi są Cortex-A78 taktowane zegarem 2,5 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU ARM Mali-G68 MC4. Chip będzie wspomagany w telefonie przez 6 lub 8 GB pamięci RAM.

Cena Realme 9 Pro Plus znana

Wiemy, że cena Realme 9 Pro Plus w Indiach wyniesie 20999 rupii. Dotyczy to modelu w konfiguracji z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. To mniej niż 1200 zł, ale tak niskiej kwoty w Polsce się nie spodziewajmy. Raczej będzie to około 1500 zł lub więcej, co warto mieć na uwadze.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP z OIS

Realme 9 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny, który zostanie umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny sensor to Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Ta kamera dostanie wsparcie dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu). Poza tym pojawi się obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 MP i kamerka 2 MP do zdjęć makro.

Bateria z obsługą ładowarki o mocy 60 W

Realme 9 Pro Plus otrzyma ponadto baterię o pojemności 4500 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 60 W. Jak na średniaka to całkiem sporo. Miłym dodatkiem do całości będzie moduł NFC. Natomiast czytnik linii papilarnych znajdzie się pod ekranem. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 9 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne