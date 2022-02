Wear OS 3.0 – Google udostępnia nowe UI ustawień na starsze smartwatche

Wear OS 3.0 to duża aktualizacja oprogramowania, którą Google udostępni na smartwatche później w tym roku. Cześć z nowości trafia także na starsze zegarki z poprzednim oprogramowaniem. Zmiany obejmują nowe UI z sekcji ustawienia, które pojawia się na smartwatchach pracujących pod kontrolą Wear OS 2.

Wear OS 3.0 to duża aktualizacja oprogramowania, którą Google udostępni na smartwatche później w tym roku. Tymczasem firma wprowadza część nowości na starsze zegarki. Najpierw były to m.in. odświeżone aplikacje. Teraz jest to również nowe UI obejmujące sekcję ustawienia.

Nowe UI z sekcji ustawienia jest częścią zmian z Wear OS 3.0, ale Google postanowiło wprowadzić te modyfikacje również na starsze zegarki. Właściciele smartwatchy ze starszym oprogramowaniem raportują, że widzą zmienione elementy interfejsu w obszarze ustawień. Zmiany obejmują aktualną godzinę, a także wygląd oparty na pigułkach z niebieskim gradientem. Zmieniono też pozycję żółtego przełącznika, który przeniesiono na prawą stronę.

Nowe UI ustawień z Wear OS 3.0 dostępne na smartwatche z SoC Snapdragon 3100

Zmiany te pojawiają się na tych zegarkach, które pracują pod kontrolą Wear OS 2.0 i mające procesory Snapdragon Wear 3100. Zapewne jednak nie będą ograniczone tylko do nich i Google docelowo zwiększy dostępność tych nowości. To tylko kwestia czasu.

