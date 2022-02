Vivo Nex 5 pozuje na renderze. Premiera smartfona jeszcze w lutym

Vivo Nex 5 to nadchodzący flagowiec marki. Smartfon doczekał się przecieku w postaci renderu prasowego. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Z tyłu obudowy znajduje się aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Wiemy, że Vivo Nex 5 ma kamerę peryskopową, co zapewni duże możliwości dla zoomu.

Vivo Nex 5 to smartfon, który w plotkach pojawia się od jakiegoś czasu. Teraz mamy okazję zobaczyć render prasowy ten ujawnia nam design z przodu i tyłu obudowy. Z tyłu znajduje się poczwórny aparat fotograficzny. Elementy umieszczono na okrągłej wyspie, a obok widać logo marki ZEISS.

Widzimy, że Vivo Nex 5 ma aparat fotograficzny składający się z czterech obiektów. Główny sensor to Samsung GN1 z matrycą 50 MP. Można też dostrzec kamerkę peryskopową. To pozwala nam przypuszczać, że pojawi się sporo możliwości z zakresu zoomu. Natomiast przód to ekran zakrzywiony na dłuższych krawędziach. U góry znajduje się wyśrodkowane wcięcie w postaci okręgu, gdzie jest aparat do selfie.

Premiera Vivo Nex 5 jeszcze w lutym

Plotki mówią o tym, że premiera flagowca Vivo Nex 5 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, ale dokładny termin debiutu nie jest na razie znany. To wyjaśni się dopiero z czasem. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1. Poza tym spodziewamy się innych mocnych podzespołów.

