POCO X4 będzie podobny do Redmi Note 11 Pro 5G

POCO X4 to smartfon, który jest nieodległy. Będzie bardzo podobny do modelu Redmi Note 11 Pro 5G, co zdaje się potwierdzać także baza Geekbench. Urządzenie dostrzeżono w benchmarku i tam dowiadujemy się, że POCO X4 ma ten sam procesor, który Xiaomi umieściło w telefonie Redmi Note 11 Pro 5G.