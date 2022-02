Oppo Find X5 Pro bez tajemnic. Jest cena, specyfikacja i rendery

Oppo Find X5 Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Smartfon doczekał się dużego przecieku. Do sieci przedostały się rendery prasowe, specyfikacja techniczna oraz cena Oppo Find X5 Pro. Telefon zapowiada się naprawdę ciekawie i zaoferuje bardzo konkretne wyposażenie. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.