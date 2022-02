Vivo T1 5G w przecieku. Jest specyfikacja techniczna, a cena ma być niska

Vivo T1 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Jego cena ma być atrakcyjna, a jak przedstawia się specyfikacja techniczna? Ta nie jest już tajemnicą, bo do sieci wyciekło całkiem sporo informacji. Wiemy, że Vivo T1 5G ma procesor Snapdragon 695, baterię 5000 mAh i aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.

Vivo T1 5G to smartfon, którego cena ma być niższa od 20 tys. rupii (ok. 1060 zł). W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co zaoferuje to urządzenie? Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon Vivo T1 5G ma 6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Procesor to Qualcomm Snapdragon 695, który ma być wspomagany (w zależności od wersji) przez 4, 6 lub 8 GB RAM-u. Na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Vivo T1 5G otrzyma także potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP, a pozostałe dwa 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo T1 5G – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

czytnik linii papilarnych

USB C

Android z nakładką producenta

