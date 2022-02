Galaxy S22 Ultra pozuje obok modeli Samsung Galaxy Note 20 i S21

Galaxy S22 Ultra jest już bardzo blisko. Smartfon doczekał się przecieku w postaci zdjęcia. Na nim widać modele Samsung Galaxy Note 20 i S21 Ultra. Wielkościowo są to w zasadzie identyczne telefony. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Samsung Galaxy S22 Ultra na nowej fotografii.

Samsung Galaxy S22 Ultra był już obiektem wielu przecieków. Premiera telefonu jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć go na zdjęciu. Telefon uwieczniono obok dwóch starszych flagowców koreańskiej marki. Są to Samsung Galaxy Note 20 oraz S21 Ultra. Rzućmy sobie na to okiem.

Widzimy, że Samsung Galaxy S22 Ultra nie odbiega wielkościowo od modeli Note 20 i S21. Wymiary są zbliżone i wiemy, że telefon ma 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED. Na fotce widać przeprojektowany aparat fotograficzny. Koreańczycy pozbyli się wielkiej wyspy i zdecydowali się wtopić obiektywy z pierścieniami w tylny panel obudowy.

Premiera modelu Samsung Galaxy S22 Ultra na dniach

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec, który zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Niedługo po konferencji Unpacked 2022 rozpocznie się przedsprzedaż tegorocznych flagowców, która potrwa kilka następnych dni. Znana specyfikacja techniczna telefonu, która bazuje na dotychczasowych przeciekach, widoczna jest poniżej.

6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3080 pikseli i 120 Hz

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

S Pen

czytnik linii papilarnych

163,2 x 77,9 x 8,9 mm

227 g

Android 12 z One UI 4.1

źródło