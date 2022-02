Samsung Galaxy Z Flip 4 ma mieć konkurenta od Oppo. Cena będzie niższa

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, którego premiera jest nieodległa. Tymczasem dowiadujemy się, że będzie on miał konkurenta od firmy Oppo. Urządzenie doczekało się przecieku. Wiemy, że model marki Oppo ma mieć niższą cenę względem telefonu Samsung Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego cena ma być podobna do poprzednika. Tymczasem w drodze jest alternatywa w postaci modelu szykowanego przez Chińczyków z firmy Oppo. Ta marka też przygotowuje pierwszy telefon z klapką i rozkładanym wyświetlaczem.

Składany smartfon marki Oppo ma otrzymać design podobny do innych telefonów z klapką i rozkładanymi wyświetlaczami. Będzie to urządzenie inne od modelu Find N zaprezentowanego pod koniec zeszłego roku. Specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Wiadomo jednak, że cena ma być atrakcyjna.

Cena smartfona Oppo niższa od modelu Samsung Galaxy Z Flip 4

Wiemy, że Oppo chce powalczyć o klientów za sprawą niższej ceny. Ta ma by niższa względem kwoty, którą trzeba będzie zapłacić za model Samsung Galaxy Z Flip 4. Powinien on kosztować podobnie do poprzednika. Ten ostatni debiutował w cenie od 1049 euro. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

źródło