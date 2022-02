Samsung Galaxy A53 5G bez tajemnic. Jest cena, specyfikacja i rendery

Samsung Galaxy A53 5G to smartfon, który nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. W sieci pojawiły się cena, rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna. Nowy średniak Koreańczyków zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Samsung Galaxy A53 5G i ile ma on kosztować.

6,46-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Samsung Galaxy A53 5G otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,46 cala i rozdzielczości Full HD+. Dokładnie będzie to 1080 x 2400 pikseli. Wyświetlacz zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz i pod nim zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych. W okrągłym wcięciu dla kamery do selfie, która znajdzie się pośrodku u góry, zostanie umieszczony sensor 32 MP.

Autorski procesor Exynos 1200

Wiemy, że pod obudową smartfona Samsung Galaxy A53 5G znajdzie się procesor Exynos 1200. To autorski SoC Koreańczyków składający się z ośmiu rdzeni. Dwa z nich są wydajne i pracują z zegarem do 2,4 GHz. Pozostałe sześć służy do mniej skomplikowanych obliczeń i są taktowane częstotliwością na poziomie 1,8 GHz. Chip będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Cena modelu Samsung Galaxy A53 5G znana

Samsung Galaxy A53 5G to średniak. Cena podstawowej konfiguracji ma wynieść 460 euro. Dotyczy to wersji z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Tak więc w Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie około 2100 zł. Możliwe, że producent zejdzie do ceny 1999 złotych, ale nie ma co do tego pewności.

Poczwórny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A53 5G ma aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do poprzednika. Zostanie on jednak ulepszony. Główny sensor ma niezmiennie matrycę 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 12 MP oraz dwie kamerki 5 MP. Jedna do zdjęć makro, a druga to czujnik głębi.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową modelu Samsung Galaxy A53 5G znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh. Sama szybkość ładowania będzie jednak pozostawiać trochę do życzenia. Bateria będzie mogła być ładowana z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Na tle konkurencji to niewiele. Telefon ma także NFC czy Bluetooth 5.x. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,46-calowy ekran AMOLED 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Exynos 1200

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

189 g

8,1 mm

Android 12 z One UI 4

