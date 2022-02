Realme 9 Pro Plus bez tajemnic. Są rendery i specyfikacja techniczna

Realme 9 Pro Plus zbliża się wielkimi krokami. Premiera odbędzie się za niespełna dwa tygodnie. Tymczasem do sieci wyciekły oficjalne rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Zobaczmy sobie, jak wygląda Realme 9 Pro Plus i co już wiadomo o tym telefonie.