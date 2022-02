Samsung Galaxy A53 5G gości u FCC. Premiera blisko

Samsung Galaxy A53 5G to nadchodzący smartfon Koreańczyków. Jego premiera jest blisko, bo telefon został dostrzeżony na stronach FCC i NBTC pod nazwą kodową SM-A536E/DS. To oznacza, że oficjalna zapowiedź zbliża się wielkimi krokami. Zobaczmy, co już wiadomo o specyfikacji technicznej modelu Samsung Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Telefon jest certyfikowany u FCC i NBTC, co przybliża go bardzo do rynkowego debiutu. Urządzenie dostrzeżono na obu stronach pod nazwą kodową SM-A536E/DS. To oznacza, że jest to wariant dual SIM z modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji.

Certyfikowany u FCC Samsung Galaxy A53 5G ma 6,46-calowy ekran AMOLED Full HD+. Następnie mamy procesor Exynos 1200 i baterię o pojemności 5000 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Poniżej wycinki z dokumentacji udostępnionych przez oba urzędy.

Samsung Galaxy A53 5G zapewne zadebiutuje w drugiej połowie tego kwartału. Już po premierze serii S22, od której debiutu dzieli nas tylko tydzień. Cena telefonu na razie jest tajemnicą. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,46-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Exynos 1200

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 12 z One UI 4

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło